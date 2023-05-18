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13 марта, 19:26 • 51633 просмотра

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13 марта, 15:57 • 106275 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108531 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110653 просмотра

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Компания МХП в І квартале 2023 года увеличила выручку на 35%

Компания МХП в І квартале 2023 года увеличила выручку на 35%

Киев • УНН

 • 1616826 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Агропромышленная компания МХП в I квартале 2023 года увеличила выручку на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 746 млн долларов, в I квартале 2022 года - 553 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Детали

Также компании удалось более чем в 2 раза сократить убытки. В І квартале 2023 года чистый убыток МХП составил 49 млн долларов, по сравнению с убытком в 108 млн долларов в І кв 2022 г.

Напомним

Предприятия МХП по совокупности показателей оказались самыми успешными в период максимальной экономической турбулентности и вошли в 50-ку самых устойчивых компаний Украины. 

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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