Компания МХП в І квартале 2023 года увеличила выручку на 35%

Детали

Также компании удалось более чем в 2 раза сократить убытки. В І квартале 2023 года чистый убыток МХП составил 49 млн долларов, по сравнению с убытком в 108 млн долларов в І кв 2022 г.

Напомним

Предприятия МХП по совокупности показателей оказались самыми успешными в период максимальной экономической турбулентности и вошли в 50-ку самых устойчивых компаний Украины.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.