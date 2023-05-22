"Магниты Украины": в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины заработал реконструированный центральный вход

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«Нынешний музейный центральный вход – это своеобразный этнопортал, который переносит посетителя из современного, технологического, урбанистического мира в древние украинские села XVII-XX века с их историей, архитектурой, бытом, мировоззрением и традицией. Это место для комфортного отдыха, получения качественной исчерпывающей информации о музее, его истории, деятельности и доступных услугах (экскурсии, мастер-классы, образовательные лектории, праздники и т.д.)», – сообщила Оксана Повякель, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины (НМНАБУ).

Центральный вход выполнен из дерева, металла и бетона. Цвет выбрали графитовый в сочетании с природным деревом – чтобы вся композиция стала органичной частью музея. Сразу у входа также облагородили территорию: сделали смотровую площадку, отремонтировали часть ограждения.

Реконструкция центрального входа в музей стала первым этапом реализации крупномасштабной государственной программы «Магниты Украины». В 2020 году Национальный музей народной архитектуры и быта Украины стал одним из 4 участников этой программы как символ Украины, место культурной дипломатии и украинской самоидентификации.

«Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – это уникальные традиции и обычаи украинского народа. В музее представлена наша история и культурное достояние. Это то, что хочет уничтожить наш враг. Вот почему нам так важно сейчас не только беречь и восстанавливать все, что нас идентифицирует украинцами, но и максимально знакомить мир с нашей культурой. Ведь она является важной частью мирового культурного наследия», – сказал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

В рамках воплощения инициативы «Магниты Украины» международная компания в сфере аграрных и пищевых технологий МХП и благотворительный фонд «МХП – Громаде» откликнулись на просьбу Министерства культуры и информационной политики Украины и предложили музею свой патронат для поддержки этой госпрограммы. Благотворительный фонд и компания МХП взяли на себя разработку и финансовое обеспечение возрождения музея.

«Нам важно поддерживать культурную идентичность украинцев, их стремление познавать собственную историю. С началом полномасштабной войны эта идея приобрела еще больший смысл для всех нас, потому что это – о нашей силе, единении и мотивации работать ради победы. Поэтому мы, как ответственный бизнес, финансово поддержали этот проект», – подчеркнул Юрий Косюк, основатель и глава правления компании МХП.

В музее находится немало исторически-туристических аттракций, привлекающих не только украинцев, но и туристов из многих стран. А доработка инфраструктуры и повышение таким образом качества услуг помогло бы привлечь внимание значительно более широкого круга путешественников и рассказать о настоящей независимой Украине. Поэтому партнеры в первую очередь решили реконструировать центральный вход в музей.

Работы по его восстановлению начались перед началом полномасштабной войны. Однако, не прекращались ни во время массированных ракетных обстрелов, ни во время регулярных отключений электроэнергии.

Кроме того, в рамках реализации трехстороннего Меморандума, который был подписан между компанией МХП, МКИП и НМНАБУ 27 июля 2021 года в музее уже второй год подряд засеваются поля пшеницы, подсолнечника, рапса и люпина.

В рамках открытия реконструированного входа 20 мая в музее состоялись выступления фольклорных коллективов “Громица” и “Ягилочка”. Также патриотический концерт сыграла группа Kozak System на музейном певческом поле. А вкусностями гостей Музея под открытым небом в Пирогово угощали сеть кулинарных идей «Мясомаркет» с кулинарным экспертом МХП Аликом Мкртчяном и сеть безопасного стритфуда Döner Маркет.