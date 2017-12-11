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Мадуро оголосив про перемогу правлячої партії на муніципальних виборах

Мадуро оголосив про перемогу правлячої партії на муніципальних виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що правляча Єдина соціалістична партія Венесуели перемогла в 90% муніципалітетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

До теперішнього моменту, за офіційними даними, соціалісти здобули перемогу в 41 з 42 регіонів, в яких вже підраховані голоси.

Однак президент заявив, що в результаті соціалістична партія візьме гору в більш ніж 300 муніципалітетів з 335.

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Зазначимо, раніше Мадуро заявив, що чотири найбільші опозиційні партії країни не будуть допущені до участі в майбутніх президентських виборах. Очільник Венесуели звинуватив опозицію в низькій явці на муніципальних виборах, оскільки партії закликали бойкотувати їх.

Нагадаємо, Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення в країні управління по криптовалюті.

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