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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 108931 просмотра

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10 марта, 15:15 • 127289 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105746 просмотра

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Актуальное
Мадуро объявил о победе правящей партии на муниципальных выборах

Мадуро объявил о победе правящей партии на муниципальных выборах

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы победила в 90% муниципалитетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

К настоящему моменту, по официальным данным, социалисты одержали победу в 41 из 42 регионов, в которых уже подсчитаны голоса.

Однако президент заявил, что в результате социалистическая партия возьмет верх в более чем 300 муниципалитетов с 335.

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Отметим, ранее Мадуро заявил, что четыре крупнейшие оппозиционные партии страны не будут допущены к участию в предстоящих президентских выборах. Глава Венесуэлы обвинил оппозицию в низкой явке на муниципальных выборах, поскольку партии призвали бойкотировать их.

Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране управления по криптовалюта .

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