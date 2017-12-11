Мадуро объявил о победе правящей партии на муниципальных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы победила в 90% муниципалитетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
К настоящему моменту, по официальным данным, социалисты одержали победу в 41 из 42 регионов, в которых уже подсчитаны голоса.
Однако президент заявил, что в результате социалистическая партия возьмет верх в более чем 300 муниципалитетов с 335.
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Отметим, ранее Мадуро заявил, что четыре крупнейшие оппозиционные партии страны не будут допущены к участию в предстоящих президентских выборах. Глава Венесуэлы обвинил оппозицию в низкой явке на муниципальных выборах, поскольку партии призвали бойкотировать их.
Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране управления по криптовалюта .