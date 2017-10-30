Мадридський "Реал" зазнав поразки від новачка Ла Ліги "Жирони"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мадридський "Реал" сенсаційно зазнав поразки в 10-му турі іспанського чемпіонату від новачка Ла Ліги "Жирони", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Чинний чемпіон "Реал", вже на 12-й хвилині матчу, зусиллями Іско відкрив рахунок у матчі. Впродовж тайму "вершкові" могли пропускати від новачка Ла Ліги, одна каркас воріт рятував мадридців.
У другому таймі, гравці "Жирони" упродовж 5-ти хвилин відправили два мячі у ворота гостей (на 54-й та на 58-й).
Маючи 30 хвилин ігрового часу, гравці "Реала" не змогли зрівняти рахунок у матчі.
Після поразки, "Реал" на 8 очок відстав від лідера "Барселони".
Як повідомляв УНН, "Барселона" завдала ФК "Атлетік" п'ятої поразки в Прімері.