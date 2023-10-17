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The Guardian

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Мадрид відкидає заяви Ізраїлю про нібито підтримку ХАМАС деякими членами уряду Іспанії

Київ • УНН

 • 383447 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив, що позиція уряду Іспанії на даний момент полягає в засуджені атаки терористичної організації, якою є ХАМАС, проти Ізраїлю. Трохи раніше Іспанія відповіла різкою заявою, в якій звинуватила посольство Ізраїлю в “поширенні неправди” про деяких членів кабінету, які нібито підтримують ХАМАС, передає УНН, посилаючись на публікації Times of Israel та The Guardian.

Мадрид відкидає заяви Ізраїлю про нібито підтримку ХАМАС деякими членами уряду Іспанії

Деталі

Мадрид відкинув заяви Ізраїлю про те, що деякі члени діючого коаліційного уряду Іспанії приєдналися «до тероризму в стилі ІДІЛ». Також сьогодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес доповів, що розмовляв із послом Ізраїлю в Іспанії на тлі дипломатичної суперечки, і по результатам розмови проблему було «вирішено».

Цитата

«Ми збираємося працювати разом, щоб зберегти дружбу між Іспанією та Ізраїлем, між народами Іспанії та Ізраїлю, як це було досі», — сказав іспанський дипломат на прес-конференції після щотижневого засідання кабінету міністрів.

Контекст

Заяви представників обох країн пролунали після критики реакції Ізраїлю на напади ХАМАС з боку кількох лівих міністрів у коаліційному уряді Іспанії.

В іспанських ЗМІ сьогодні на деякий час з’являлась нібито заява лідера іспанської лівої партії Podemos і міністр соціальних справ Іоне Беларра: політикиня закликала громадян Іспанії вийти на протести через дії Ізраїлю в Газі, які вона назвала "геноцидом".

Погляди Беларри підтримали її колега з Podemos Ірен Монтеро, яка виконує обов’язки міністра з питань рівності, і Альберто Гарсон, виконуючий обов’язки міністра у справах споживачів Іспанії, пише The Guardian.

У понеділок увечері посольство Ізраїлю в Мадриді оприлюднило гнівну заяву, звинувативши «певні елементи» в уряді Іспанії в приєднанні до ХАМАСу. Дипломатичне відомство закликало прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса втрутитися та засудити «ганебні» коментарі своїх колег.

Раніше УНН повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц в Ізраїлі проведе перемовини з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом і опозиційним політиком Бенні Ганцем.

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