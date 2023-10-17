Мадрид відкидає заяви Ізраїлю про нібито підтримку ХАМАС деякими членами уряду Іспанії

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив, що позиція уряду Іспанії на даний момент полягає в засуджені атаки терористичної організації, якою є ХАМАС, проти Ізраїлю. Трохи раніше Іспанія відповіла різкою заявою, в якій звинуватила посольство Ізраїлю в “поширенні неправди” про деяких членів кабінету, які нібито підтримують ХАМАС, передає УНН, посилаючись на публікації Times of Israel та The Guardian.