Мадрид отвергает заявления Израиля о якобы поддержке ХАМАС некоторыми членами правительства Испании

Детали

Мадрид отверг заявления Израиля о том, что некоторые члены действующего коалиционного правительства Испании присоединились «к терроризму в стиле ИГИЛ». Также сегодня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес доложил, что разговаривал с послом Израиля в Испании на фоне дипломатического спора, и по результатам разговора проблема была «решена».

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«Мы собираемся работать вместе, чтобы сохранить дружбу между Испанией и Израилем, между народами Испании и Израиля, как это было до сих пор», — сказал испанский дипломат на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.

Контекст

Заявления представителей обеих стран прозвучали после критики реакции Израиля на нападения ХАМАС со стороны нескольких левых министров в коалиционном правительстве Испании.

В испанских СМИ сегодня на некоторое время появилось якобы заявление лидера испанской левой партии Podemos и министра социальных дел Ионе Беларра: политик призвала граждан Испании выйти на протесты из-за действий Израиля в Газе, которые она назвала "геноцидом".

Взгляды Беларры поддержала ее коллега из Podemos Ирен Монтеро, исполняющая обязанности министра по вопросам равенства, и Альберто Гарсон, исполняющий обязанности министра по делам потребителей Испании, пишет The Guardian.

В понедельник вечером посольство Израиля в Мадриде обнародовало гневное заявление, обвинив «определенные элементы» в правительстве Испании в присоединении к ХАМАСу. Дипломатическое ведомство призвало премьер-министра Испании Педро Санчеса вмешаться и осудить «позорные» комментарии своих коллег.

Ранее УНН сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц в Израиле проведет переговоры с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и оппозиционным политиком Бенни Ганцем.