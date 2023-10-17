Мадрид отвергает заявления Израиля о якобы поддержке ХАМАС некоторыми членами правительства Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что позиция правительства Испании на данный момент заключается в осуждении атаки террористической организации, которой является ХАМАС, против Израиля. Немного ранее Испания ответила резким заявлением, в котором обвинила посольство Израиля в “распространении неправды” о некоторых членах кабинета, которые якобы поддерживают ХАМАС, передает УНН, ссылаясь на публикации Times of Israel и The Guardian.
Детали
Мадрид отверг заявления Израиля о том, что некоторые члены действующего коалиционного правительства Испании присоединились «к терроризму в стиле ИГИЛ». Также сегодня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес доложил, что разговаривал с послом Израиля в Испании на фоне дипломатического спора, и по результатам разговора проблема была «решена».
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«Мы собираемся работать вместе, чтобы сохранить дружбу между Испанией и Израилем, между народами Испании и Израиля, как это было до сих пор», — сказал испанский дипломат на пресс-конференции после еженедельного заседания кабинета министров.
Контекст
Заявления представителей обеих стран прозвучали после критики реакции Израиля на нападения ХАМАС со стороны нескольких левых министров в коалиционном правительстве Испании.
В испанских СМИ сегодня на некоторое время появилось якобы заявление лидера испанской левой партии Podemos и министра социальных дел Ионе Беларра: политик призвала граждан Испании выйти на протесты из-за действий Израиля в Газе, которые она назвала "геноцидом".
Взгляды Беларры поддержала ее коллега из Podemos Ирен Монтеро, исполняющая обязанности министра по вопросам равенства, и Альберто Гарсон, исполняющий обязанности министра по делам потребителей Испании, пишет The Guardian.
В понедельник вечером посольство Израиля в Мадриде обнародовало гневное заявление, обвинив «определенные элементы» в правительстве Испании в присоединении к ХАМАСу. Дипломатическое ведомство призвало премьер-министра Испании Педро Санчеса вмешаться и осудить «позорные» комментарии своих коллег.
Ранее УНН сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц в Израиле проведет переговоры с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и оппозиционным политиком Бенни Ганцем.