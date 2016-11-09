М.Саакашвілі боротиметься за опозиційний електорат Сходу і Заходу - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міхеіл Саакашвілі буде боротися за опозиційний електорат Cходу і Заходу. Таку думку в ефірі "5 каналу" зазначив директор соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович, передає УНН.
"Я впевнений, що Міхеіл Саакашвілі буде боротися за опозиційний електорат і Сходу, і Заходу, як Опоблоку, так і Тимошенко. Головне, що він настільки харизматична людина, що здатен вести свою риторику не тільки у темі боротьби з владою, з корупцією, можливо в економічних напрямках, ліберальних цінностях і так далі. Але тим не менш, він залишається Міхеілом Саакашвілі, до якого в Україні досить двояке ставлення. Причому, якщо українець до інших політиків ставиться або добре, або погано, то до Міхеіла Саакашвілі він ставиться одночасно і добре, і погано. Добре, тому що він хоче боротися з корупцією, харизматичний. Водночас він забагато критикує і нічого не робить – це критичні аспекти", – зазначив соціолог.
Раніше Кабінет міністрів рекомендував Президенту України Петру Порошенко звільнити Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, у понеділок 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.