М.Саакашвили будет бороться за оппозиционный электорат Востока и Запада - эксперт

"Я уверен, что Михеил Саакашвили будет бороться за оппозиционный электорат и Востока, и Запада, как Оппоблока, так и Тимошенко. Главное, что он настолько харизматичный человек, способный вести свою риторику не только в теме борьбы с властью, с коррупцией, возможно в экономических направлениях, либеральных ценностях и так далее. Но тем не менее, он остается Михеилом Саакашвили, которому в Украине достаточно двоякое отношение. Причем, если украинец к другим политикам относится или хорошо, или плохо, то к Михеилу Саакашвили он относится одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что он хочет бороться с коррупцией, харизматичный. В то же время он много критикует и ничего не делает - это критические аспекты", - отметил социолог.

Ранее Кабинет министров рекомендовал Президенту Украины Петру Порошенко уволить Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации.

Напомним, в понедельник 7 ноября председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил, что подает в отставку.