"Людину-павука" засуджено до 7 років

"За підтримання обвинувачення органами столичної прокуратури 35-річного мешканця столиці засуджено до 7 років позбавлення волі за вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства", - йдеться у повідомленні.

За результатами слідчих (розшукових - ред.) заходів зловмисника вдалося встановити та затримати. У ході слідства встановили його причетність до 10 розбійних нападів. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими злочинами, склав майже 80 тис. грн.

За наслідками судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва чоловіка визнано винним за ч.3 ст.187 (розбій – ред.) та ч. 2 ст. 263 (незаконне зберігання зброї – ред.) КК України та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Нагадаємо, зловмиснику, який у масці “спайдермена” вчиняв розбійні напади у Києві на кредитні установи, оголошено про підозру.



