"Человека-паука" приговорили к 7 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева приговорил "Человека-паука", который в марте прошлого года в городе Киеве совершил ряд разбойных нападений на кредитные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"За поддержанием обвинения органами столичной прокуратуры 35-летнего жителя столицы приговорили к 7 годам лишения свободы за совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.
По результатам следственных (розыскных - ред.) мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В ходе следствия установили его причастность к 10 разбойным нападениям. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенным преступлениям, составил почти 80 тыс. грн.
По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева мужчину признал виновным по ч.3 ст.187 (разбой - ред.) и ч. 2 ст. 263 (незаконное хранение оружия - ред.) УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.
Напомним, злоумышленнику, который в маске "спайдермена" совершал разбойные нападения в Киеве на кредитные учреждения, объявлено о подозрении.