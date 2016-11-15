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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Люди від готелю "Дніпро" рушили до урядового кварталу

Люди від готелю "Дніпро" рушили до урядового кварталу

Київ • УНН

 • 22473 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кількість людей, які зібралися на масові заходи, що очікуються сьогодні у Києві, збільшилася, частина з них уже рушила до урядового кварталу, передає кореспондент УНН.

Так, зібралося близько півтисячі людей поблизу Європейської площі.

Частина з них рушила вгору по вулиці Грушевського, де розташовані Будинок уряду і будівля Верховної Ради, зокрема.

Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у заторах.

Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.

Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.

Українські Національні Новини

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