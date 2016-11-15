Люди від готелю "Дніпро" рушили до урядового кварталу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кількість людей, які зібралися на масові заходи, що очікуються сьогодні у Києві, збільшилася, частина з них уже рушила до урядового кварталу, передає кореспондент УНН.
Так, зібралося близько півтисячі людей поблизу Європейської площі.
Частина з них рушила вгору по вулиці Грушевського, де розташовані Будинок уряду і будівля Верховної Ради, зокрема.
Нагадаємо, у центрі Києва перекрито рух транспорту на вулиці Хращатик. Середмістя столиці стоїть у заторах.
Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві.
Безпеку під час акцій у Києві у ці дні охоронятимуть близько 5 тис. правоохоронців.