Литва допоможе з відновленням України в освітній та медичній сферах

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Литва продовжить підтримувати українське відновлення з фокусом на освітній та медичний сектори, а також допоможе будувати інфраструктуру та розвивати навички з лікування, медичної та психологічної реабілітації українських захисників. Про це Шимоніте заявила заявив під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Ми продовжуємо підтримувати українське відновлення з фокусом на освітньому та медичному секторі. Сьогодні ще один дитячий садок у Бородянці, який Литва допомагала відновити, був відкритий і готовий вітати українських дітей. У відповідь на запит Президента Зеленського ми також допоможемо трьом госпіталям у Житомирській, Дніпропетровській та Львівській областях. Ми допоможемо будувати інфраструктуру та розвивати навички з лікування, медичної та психологічної реабілітації українських захисників