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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва поможет с восстановлением Украины в образовательной и медицинской сферах

Литва поможет с восстановлением Украины в образовательной и медицинской сферах

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 14:41  •  18626 просмотра

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Премьер Литвы Шимоните заявила о дальнейшей поддержке восстановления Украины. Литва поможет со строительством инфраструктуры и развитием навыков лечения и реабилитации украинских защитников в трех областях.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва продолжит поддерживать украинское восстановление с фокусом на образовательный и медицинский секторы, а также поможет строить инфраструктуру и развивать навыки по лечению, медицинской и психологической реабилитации украинских защитников. Об этом Шимоните заявила заявила заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем поддерживать украинское восстановление с фокусом на образовательном и медицинском секторе. Сегодня еще один детский сад в Бородянке, который Литва помогала восстановить, был открыт и готов приветствовать украинских детей. В ответ на запрос Президента Зеленского мы также поможем трем госпиталям в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях. Мы поможем строить инфраструктуру и развивать навыки по лечению, медицинской и психологической реабилитации украинских защитников

- сказала Шимоните.

Напомним,

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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