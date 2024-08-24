Литва поможет с восстановлением Украины в образовательной и медицинской сферах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва продолжит поддерживать украинское восстановление с фокусом на образовательный и медицинский секторы, а также поможет строить инфраструктуру и развивать навыки по лечению, медицинской и психологической реабилитации украинских защитников. Об этом Шимоните заявила заявила заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы продолжаем поддерживать украинское восстановление с фокусом на образовательном и медицинском секторе. Сегодня еще один детский сад в Бородянке, который Литва помогала восстановить, был открыт и готов приветствовать украинских детей. В ответ на запрос Президента Зеленского мы также поможем трем госпиталям в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях. Мы поможем строить инфраструктуру и развивать навыки по лечению, медицинской и психологической реабилитации украинских защитников - сказала Шимоните.

Напомним,

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства.