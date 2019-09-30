Львівського підприємця оштрафували на понад 40 тис. грн за незаконний продаж книг з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Львові припинили незаконну реалізацію, без відповідного дозволу, видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.
“Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єкта господарювання (ФОП) Ростислава Касіяна. Книжки, які розповсюджувалися без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємця накладено адміністративно-господарський штраф у розмірі 41 тис. 730 грн”, — сказано у повідомленні.
Так, у 2019 році уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складено 20 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Незаконно ввезену видавничу продукцію вилучено з обігу.
Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту”, згідно з яким видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може розповсюджуватися в Україні за умови наявності відповідного дозволу.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі припинили незаконний продаж книжкової продукції, завезеної з території держави-агресора без дозвільних документів.