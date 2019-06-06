У Дніпрі оштрафовано підприємців, які незаконно продавали книжки країни-агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Минулого місяця у Дніпрі припинили незаконний продаж книжкової продукції, завезеної з території держави-агресора без дозвільних документів. Підприємців, які займалися реалізацією книг оштрафували на 41 720 грн за кожне правопорушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
“Минулого місяця уповноважені особи Держкомтелерадіо спільно з працівниками Управління СБУ у Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну реалізацію такої книжкової продукції у Дніпрі. Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єктів господарювання (ФОП) Дмитра Волкова, Надії Данник, Івана Захарова, Олександра Марчука. На підприємців накладено адміністративно-господарські штрафи у розмірі 41 тис. 720 грн за кожне правопорушення”, - йдеться в повідомленні.
Також, книжки, які розповсюджувалася без дозвільних документів було вилучено з обігу.
Окрім того, у 2019 році уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складено вже 12 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Незаконно ввезену видавничу продукцію вилучено з обігу.
Нагадаємо, Державний комітет телебачення і радіомовлення не дав дозвіл на ввезення ще п’яти книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора.