У Дніпрі оштрафовано підприємців, які незаконно продавали книжки країни-агресора

КИЇВ. 6 червня. УНН. Минулого місяця у Дніпрі припинили незаконний продаж книжкової продукції, завезеної з території держави-агресора без дозвільних документів. Підприємців, які займалися реалізацією книг оштрафували на 41 720 грн за кожне правопорушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.