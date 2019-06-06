В Днепре оштрафовали предпринимателей, которые незаконно продавали книги страны-агрессора

"В прошлом месяце уполномоченные лица Госкомтелерадио совместно с работниками Управления СБУ в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную реализацию такой книжной продукции в Днепре. Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования (ФЛП) Дмитрия Волкова, Надежды Данник, Ивана Захарова, Александра Марчука. На предпринимателей наложено административно-хозяйственные штрафы в размере 41 тыс. 720 грн за каждое правонарушение", - говорится в сообщении.

Также, книги, что распространялась без разрешительных документов, были изъяты из обращения.

Кроме того, в 2019 году уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено уже 12 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Незаконно ввезенную издательскую продукцию изъято из обращения.

Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешения на ввоз еще пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.