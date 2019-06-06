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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 14112 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34975 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54784 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114862 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109473 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136475 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144190 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130015 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Днепре оштрафовали предпринимателей, которые незаконно продавали книги страны-агрессора

В Днепре оштрафовали предпринимателей, которые незаконно продавали книги страны-агрессора

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В прошлом месяце в Днепре прекратили незаконную продажу книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов. Предпринимателей, которые занимались реализацией книг оштрафовали на 41 720 грн за каждое правонарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"В прошлом месяце уполномоченные лица Госкомтелерадио совместно с работниками Управления СБУ в Днепропетровской области выявили и пресекли незаконную реализацию такой книжной продукции в Днепре. Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования (ФЛП) Дмитрия Волкова, Надежды Данник, Ивана Захарова, Александра Марчука. На предпринимателей наложено административно-хозяйственные штрафы в размере 41 тыс. 720 грн за каждое правонарушение", - говорится в сообщении.

Также, книги, что распространялась без разрешительных документов, были изъяты из обращения.

Кроме того, в 2019 году уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено уже 12 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Незаконно ввезенную издательскую продукцию изъято из обращения.

Напомним, Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешения на ввоз еще пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Украинские Национальные Новости

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