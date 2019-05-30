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В Україну заборонили ввезення п'яти книг з РФ

В Україну заборонили ввезення п'яти книг з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення не дав дозвіл на ввезення ще п’яти книг, які містять ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомила прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.

Ознаки пропаганди держави-агресора знайшли у книгах московських видавництв "АльпинаПаблишер", ТОВ "Издательство "Добрая книга", ТОВ "Клевер-Медиа-Групп" та ТОВ "Манн, Иванов и Фербер".

"Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні дитяча книга Євгенії Попової та Лілу Рамі "Найди и покажи. Кем я стану?" (видавець - ТОВ "Клевер-Медиа-Групп"), у якій окремі глави присвячені пропаганді російських силових структур і військових професій", - зазначено у повідомленні.

Також не надали дозвіл на ввезення з території держави-агресора книги М. Дорофєєва "Джедайские техники". За даними Держкомтелерадіо, у виданні авторка використовує для прикладів кративного і швидкого мислення символи комуністичної доби. Подібні приклади "життя-подвигу" наводить у своїй книзі "Бізнес - це психологія" і Марина Мелія, додаил у Держкомтелерадіо.

Крім того, заборонили ввезення російських перекладів книг Френсіса Реймонда "История бизнеса. День за днем" та Джолайн Годфрі "Как научить ребенка общаться с деньгами", оскільки видавець - ТОВ "Издательство "Добрая книга" - використав в оформленні видань символіку держави-агресора.

Нагадаємо, прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками ДФС виявили 134 книги, серед яких "Чунга-Чанга". Їх громадянин Молдови намагався незаконно перемістити через кордон.

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