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Львовского предпринимателя оштрафовали более чем на 40 тыс. грн за незаконную продажу книг из РФ

Киев • УНН

 • 8337 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львове пресекли незаконную реализацию, без соответствующего разрешения, издательской продукции, что имеет происхождение с территории государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Львовского предпринимателя оштрафовали более чем на 40 тыс. грн за незаконную продажу книг из РФ

"Административно-хозяйственные санкции применены к субъекту хозяйствования (ФЛП) Ростиславу Касияну. Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъято из оборота, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 41 тыс. 730 грн", - сказано в сообщении.

Так, в 2019 году уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 20 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Незаконно ввезенную издательскую продукцию изъято из оборота.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может распространяться в Украине при условии наличия соответствующего разрешения.

Как сообщал УНН, в Днепре прекратили незаконную продажу книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов.

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