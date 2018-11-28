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Львівські "Карпати" залишилися без головного тренера

Львівські "Карпати" залишилися без головного тренера

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жозе Мораіш залишив посаду головного тренера львівських "Карпат". Про це повідомили у прес-службі ФК "Карпати", передає УНН.

"Сьогодні зранку португальський тренер "Карпат" Жозе Мораіш попрощався з командою. Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня. Однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту", – йдеться в повідомленні.

До завершальних матчів у 2018 році проти київських "Арсенала" та "Динамо" львівську команду готуватимуть в.о. головного тренера Олег Бойчишин, йому допомагатимуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

Нагадаємо, Жозе Мораіш замінив на посаді Олега Бойчишина, який був головним тренером "Карпат" з 21 листопада 2017 року. 16 серпня цього року "Карпати" представили Жозе Мораіша як нового головного тренера клубу.

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