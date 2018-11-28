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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97079 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105762 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141192 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133254 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126864 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 165949 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141558 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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Львовские "Карпаты" остались без главного тренера

Львовские "Карпаты" остались без главного тренера

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Жозе Мораиш покинул пост главного тренера львовских "Карпат". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Карпаты", передает УНН.

"Сегодня утром португальский тренер "Карпат" Жозе Мораиш попрощался с командой. О намерении подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе. Однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласие, главный тренер пользуется опцией о возможности выкупа собственного контракта", – говорится в сообщении.

К заключительным матчам в 2018 году против киевских "Арсенала" и "Динамо" львовскую команду будут готовить и.о. главного тренера Олег Бойчишин, ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Напомним, Жозе Мораиш заменил на посту Олега Бойчишина, который был главным тренером "Карпат" с 21 ноября 2017 года. 16 августа этого года "Карпаты" представили Жозе Мораиша как нового главного тренера клуба.

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