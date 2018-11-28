Львовские "Карпаты" остались без главного тренера

"Сегодня утром португальский тренер "Карпат" Жозе Мораиш попрощался с командой. О намерении подать в отставку он озвучил еще на прошлой неделе. Однако, несмотря на то, что руководство клуба не дало на это согласие, главный тренер пользуется опцией о возможности выкупа собственного контракта", – говорится в сообщении.

К заключительным матчам в 2018 году против киевских "Арсенала" и "Динамо" львовскую команду будут готовить и.о. главного тренера Олег Бойчишин, ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Напомним, Жозе Мораиш заменил на посту Олега Бойчишина, который был главным тренером "Карпат" с 21 ноября 2017 года. 16 августа этого года "Карпаты" представили Жозе Мораиша как нового главного тренера клуба.