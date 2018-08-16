Львівські "Карпати" змінили головного тренера
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Олег Бойчишин залишає посаду головного тренера "Карпат". Про це повідомили у прес-службі футбольного клубу, передає УНН.
"Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера "Карпат" - відповідне рішення ухвалив віце-президент "левів" Олег Смалійчук", - йдеться в повідомленні.
Бойчишин очолив "Карпати" 21 листопада 2017 року.
Також сьогодні львівський клуб представив нового керманича. Ним став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш - багаторічний асистент Жозе Моурінью. Разом із ним Жозе Мораіш працював у таких футбольних клубах, як "Порту, "Інтер", "Реал" та "Челсі", де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів. Інформація про тренерський штаб нового керманича "Карпат" буде озвучена згодом.
Нагадаємо, ФК "Львів" припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.