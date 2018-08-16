Львовские "Карпаты" сменили главного тренера

"Олег Бойчишин больше не исполняет обязанности главного тренера "​​Карпат" - соответствующее решение принял вице-президент "львов" Олег Смалийчук", - говорится в сообщении.

Бойчишин возглавил "Карпаты" 21 ноября 2017 года.

Также сегодня львовский клуб представил нового руководителя. Им стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш - многолетний ассистент Жозе Моуринью. Вместе с ним Жозе Мораиш работал в таких футбольных клубах, как "Порту, "Интер", "Реал" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов. Информация о тренерском штабе нового тренера "​Карпат" будет озвучена позже.

Напомним, ФК "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмар Фаддей да Силва.