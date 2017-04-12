"Львівська залізниця" закупила талонів на пальне на 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У квітні поточного року регіональна філія “Львівська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” провела тендер на закупівлю карток на пальне бензину А92 і А95 на загальну суму більш ніж 25 млн грн, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 28 680 169,20 грн.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 11 квітня.
Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “ТЕХОЙЛ ТК” — 25 549 717,80 грн, яке і було визнано переможцем тендеру.
Натомість, найдорожча цінова пропозиція надійшла від учасника ПП “ОККО КОНТРАКТ” — 26 270 379 грн.
Таким чином, пропозиція ПП “ОККО КОНТРАКТ” відрізняється від ціни переможця на 720 661,2 грн.
Нагадаємо, Міноборони на дизельному тендері зекономило майже 7,3 млн грн.