"Львівська залізниця" закупила талонів на пальне на 25 млн грн

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У квітні поточного року регіональна філія “Львівська залізниця” ПАТ “Українська залізниця” провела тендер на закупівлю карток на пальне бензину А92 і А95 на загальну суму більш ніж 25 млн грн, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.