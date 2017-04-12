"Львовская железная дорога" закупила талонов на топливо на 25 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49304 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104512 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160733 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117715 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113190 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104708 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107185 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103667 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154791 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Львовская железная дорога" закупила талонов на топливо на 25 млн грн

"Львовская железная дорога" закупила талонов на топливо на 25 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В апреле текущего года региональный филиал "Львовская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" провела тендер на закупку карточек на горючее бензина А92 и А95 на общую сумму более 25 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 28 680 169,20 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 11 апреля.

Наименьшее ценовое предложение предложило ООО "Техойл ТК" - 25 549 717,80 грн, которое и было признано победителем тендера.

Зато самое дорогое ценовая предложение поступило от участника ЧП "ОККО КОНТРАКТ" - 26 270 379 грн.

Таким образом, предложение ЧП "ОККО КОНТРАКТ" отличается от цены победителя на 720 661,2 грн.

Напомним, Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн.

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