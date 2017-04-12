"Львовская железная дорога" закупила талонов на топливо на 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В апреле текущего года региональный филиал "Львовская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" провела тендер на закупку карточек на горючее бензина А92 и А95 на общую сумму более 25 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".
Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 28 680 169,20 грн.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 11 апреля.
Наименьшее ценовое предложение предложило ООО "Техойл ТК" - 25 549 717,80 грн, которое и было признано победителем тендера.
Зато самое дорогое ценовая предложение поступило от участника ЧП "ОККО КОНТРАКТ" - 26 270 379 грн.
Таким образом, предложение ЧП "ОККО КОНТРАКТ" отличается от цены победителя на 720 661,2 грн.
Напомним, Минобороны на дизельном тендере сэкономило почти 7,3 млн грн.