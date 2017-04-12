"Львовская железная дорога" закупила талонов на топливо на 25 млн грн

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В апреле текущего года региональный филиал "Львовская железная дорога" ПАО "Украинская железная дорога" провела тендер на закупку карточек на горючее бензина А92 и А95 на общую сумму более 25 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".