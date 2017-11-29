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Львівська поліція відкрила провадження за фактом смерті студента у басейні

Львівська поліція відкрила провадження за фактом смерті студента у басейні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львові за фактом смерті студента у басейні відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

"Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого”, — розповіли у Нацполіції.

Як повідомляв УННв басейні Львівського національного університету імені Івана Франка помер студент.

Українські Національні Новини

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