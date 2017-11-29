Львівська поліція відкрила провадження за фактом смерті студента у басейні

"Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого”, — розповіли у Нацполіції.

Як повідомляв УНН, в басейні Львівського національного університету імені Івана Франка помер студент.