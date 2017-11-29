Львовская полиция открыла производство по факту смерти студента в бассейне

"Уголовное производство открыто по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - рассказали в Нацполиции.

Как сообщал УНН, в бассейне Львовского национального университета имени Ивана Франко умер студент.