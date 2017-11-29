Львовская полиция открыла производство по факту смерти студента в бассейне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове по факту смерти студента в бассейне открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Уголовное производство открыто по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - рассказали в Нацполиции.
Как сообщал УНН, в бассейне Львовского национального университета имени Ивана Франко умер студент.