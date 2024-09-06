Львівщину ворог вночі атакував трьома дронами, усі знешкоджено, згоріли 4 вантажівки
Київ • УНН
Вночі російські безпілотники атакували Львівську область. У промзоні згоріли 4 вантажівки, але жертв і постраждалих немає. ППО збила всі 3 ворожі дрони.
Уночі російські війська безпілотниками атакували Львівську область. У промзоні згоріли 4 вантажівки, але жертв і постраждалих немає. Знешкоджено всі 3 ворожі дрони. Про це повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу "шахед" – "герань-2". Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають
Над ліквідацією займання, з його слів, працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки.
Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував нашу область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх наша ППО знешкодила. Найважливіше: жертв чи постраждалих – немає
Він додав, що всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
У Львові внаслідок атаки рф 66 постраждалих, у тому числі 10 дітей - міськрада05.09.24, 10:19 • 18618 переглядiв