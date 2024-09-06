Львовскую область враг ночью атаковал тремя дронами, все обезврежены, сгорели 4 грузовика
Киев • УНН
Ночью российские беспилотники атаковали Львовскую область. В промзоне сгорели 4 грузовика, но жертв и пострадавших нет. ПВО сбила все 3 вражеских дрона.
Ночью российские войска беспилотниками атаковали Львовскую область. В промзоне сгорели 4 грузовика, но жертв и пострадавших нет. Обезврежены все 3 вражеских дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "шахед" - "герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат
Над ликвидацией возгорания, по его словам, работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники.
Во время двух воздушных тревог, которые объявляли на Львовщине этой ночью, враг атаковал нашу область тремя ударными беспилотниками. Всех их наша ПВО обезвредила. Самое важное: жертв или пострадавших - нет
Он добавил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
У Львові внаслідок атаки рф 66 постраждалих, у тому числі 10 дітей - міськрада5 сентября 2024, 07:19 • 17718 просмотров