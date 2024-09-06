Львовскую область враг ночью атаковал тремя дронами, все обезврежены, сгорели 4 грузовика

Ночью российские войска беспилотниками атаковали Львовскую область. В промзоне сгорели 4 грузовика, но жертв и пострадавших нет. Обезврежены все 3 вражеских дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "шахед" - "герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат - написал Козицкий в Telegram.

Над ликвидацией возгорания, по его словам, работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники.

Во время двух воздушных тревог, которые объявляли на Львовщине этой ночью, враг атаковал нашу область тремя ударными беспилотниками. Всех их наша ПВО обезвредила. Самое важное: жертв или пострадавших - нет - сообщил Козицкий.

Он добавил, что все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

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