Луценко прокоментував напад на прикордонників на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин Держкордону. Так Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував напад і спроби блокувати прикордонний наряд на Буковині, передає УНН.
“Це ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин Держкордону.
Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх „ихтамнету“, які воюють на стороні лнр/днр. Саме ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів”, — написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Генпрокурор закликав ВР невідкладно прийняти відповідний закон і захистити державу.
Як повідомляв УНН, зловмисники блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю.