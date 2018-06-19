Луценко прокоментував напад на прикордонників на Буковині

“Це ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин Держкордону.

Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх „ихтамнету“, які воюють на стороні лнр/днр. Саме ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів”, — написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор закликав ВР невідкладно прийняти відповідний закон і захистити державу.

Як повідомляв УНН, зловмисники блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю.