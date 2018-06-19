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Луценко прокомментировал нападение на пограничников на Буковине

Луценко прокомментировал нападение на пограничников на Буковине

Киев  •  УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Постыдно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Так Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал нападение и попытки блокировать пограничный наряд на Буковине, передает УНН.

"Это постыдно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.

Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнет", воюющих на стороне ЛНР/ДНР. Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор призвал ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство.

Как сообщал УНН, злоумышленники блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие.

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