Луценко прокомментировал нападение на пограничников на Буковине

"Это постыдно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы.

Сама эта норма, отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнет", воюющих на стороне ЛНР/ДНР. Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор призвал ВР безотлагательно принять соответствующий закон и защитить государство.

Как сообщал УНН, злоумышленники блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие.