Луценко: оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі співпрацював з членами організованого злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича, в першу чергу Сергієм Курченком, за гроші яких Саакашвілі та його оточення проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту задля захоплення державної влади в Україні. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні я оприлюднюю першу частину операції СБУ та ГПУ по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні. Це стосується співпраці ряду політиків, в першу чергу Міхеіла Саакашвілі, з членами організованого злочинного угруповання Януковича, в першу чергу Сергієм Курченком, за гроші яких М.Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинної організованого угруповання Януковича-Курченка у зупиненні їхнього кримінального переслідування та відновлення контролю над активами, які вони придбали у свій час в Україні у кримінальний спосіб", - наголосив він.
Луценко розповів, що з українськими правоохоронцями співпрацювали декілька українців, які перебували на території Москви і дали закриті свідчення в межах цього кримінального провадження.
"Саме їхня діяльність дозволила нам сьогодні оприлюднити і аудіо- та відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка та інших членів злочинної організації, безпосередньо пов’язаної з Федеральною службою безпеки Російської Федерації", - додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.