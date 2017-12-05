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Луценко: окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти (расширено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил сотрудничал с членами организованной преступной группировки экс-президента Виктора Януковича, в первую очередь Сергеем Курченко, за деньги которых Саакашвили и его окружение проводили финансирование инициированных ими акций протеста ради захвата государственной власти в Украине. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я обнародываю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана реванша прокремлевских сил в Украине. Это касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергеем Курченко, за деньги которых М.Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине и содействие членам преступной организованной группировки Януковича-Курченко в остановке их криминального преследования и восстановления контроля над активами, которые они приобрели в свое время в Украине в криминальный способ", - подчеркнул он.

Луценко рассказал, что с украинскими правоохранителями сотрудничали несколько украинцев, которые находились на территории Москвы и дали закрытые показания в рамках этого уголовного производства.

"Именно их деятельность позволила нам сегодня обнародовать и аудио- и видеодоказательства финансирования деятельности Саакашвили со стороны Сергея Курченко и других членов преступной организации, непосредственно связанной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - добавил Генпрокурор.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

 

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