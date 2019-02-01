Луценко: ГПУ не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу

“Він отримав 13 років за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни... чи задовольняє мене термін? Можна, звичайно, посперечатися, бо ми просили 15 років. Але я, як Генпрокурор, порадившись з прокурорами у цьому провадженні, прийняв рішення не подавати в апеляцію, а зосередитись над наступною справою. Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах Майдану”, — сказав Луценко.

Як повідомляв УНН, адвокати Януковича подаватимуть апеляцію на вирок.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Колишньому президенту України Віктору Янукович інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто у злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.