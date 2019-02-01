Луценко: ГПУ не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Генеральная прокуратура не будет обжаловать приговор Оболонского суда столицы по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко сказал в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Он получил 13 лет за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны ... Удовлетворяетли меня срок? Можно, конечно, поспорить, потому что мы просили 15 лет. Но я, как Генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать в апелляцию, а сосредоточиться над следующим делом. Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах Майдана", - сказал Луценко.
Как сообщал УНН, адвокаты Януковича будут подавать апелляцию на приговор.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.