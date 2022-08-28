лукашенко знову готує міграційну кризу: Латвія у серпні зафіксувала 285 спроб перетину кордону

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Виконавчий директор Державної прикордонної служби Юрій Власовс, сказав, що він побоюється, що очікується ще більший притік нелегальних мігрантів.

«У серпні на кордоні почала наростати напруженість через спроби нелегального проникнення в Латвійську Республіку з білорусі. Наразі 285 людей намагалися незаконно перетнути кордон. У середньому це 12-15 осіб на день. 2 та 3 серпня одночасно було кілька груп по 25 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон Латвії», — сказав Власовс.

На початку серпня уряд Латвії ухвалив рішення про продовження надзвичайного стану на кордоні, припускаючи, що гібридний тиск за допомогою мігрантів продовжуватиметься, у тому числі, щоб відвернути увагу від війни росії проти України.

Що передувало

Латвія, поряд із Литвою та Польщею, зіткнулася із сплеском мігрантів, які прибували з білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачували Мінськ у організації незаконних переходів у помсту за санкції за придушення авторитарним правителем олександром лукашенком продемократичного руху країни, після спірних президентських виборів у серпні 2020 року.

Більшість мігрантів були з Близького Сходу, включаючи Ірак та Афганістан.

Латвія заявила, що встановить 37-кілометровий тимчасовий паркан на своєму кордоні з білоруссю. Латвія також розглядає можливість встановлення постійного паркану довжиною близько 130 кілометрів до 2024 року.