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лукашенко знову готує міграційну кризу: Латвія у серпні зафіксувала 285 спроб перетину кордону

Київ • УНН

 • 180363 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ситуація на латвійсько-білоруському кордоні знову загострилася і станом на серпень кількість нелегальних мігрантів досягла рівня березня цього року, повідомляє Латвійське радіо, передає УНН.

лукашенко знову готує міграційну кризу: Латвія у серпні зафіксувала 285 спроб перетину кордону

Деталі

Виконавчий директор Державної прикордонної служби Юрій Власовс, сказав, що він побоюється, що очікується ще більший притік нелегальних мігрантів.

«У серпні на кордоні почала наростати напруженість через спроби нелегального проникнення в Латвійську Республіку з білорусі. Наразі 285 людей намагалися незаконно перетнути кордон. У середньому це 12-15 осіб на день. 2 та 3 серпня одночасно було кілька груп по 25 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон Латвії», — сказав Власовс.

На початку серпня уряд Латвії ухвалив рішення про продовження надзвичайного стану на кордоні, припускаючи, що гібридний тиск за допомогою мігрантів продовжуватиметься, у тому числі, щоб відвернути увагу від війни росії проти України.

Що передувало

Латвія, поряд із Литвою та Польщею, зіткнулася із сплеском мігрантів, які прибували з білорусі, при цьому європейські офіційні особи звинувачували Мінськ у організації незаконних переходів у помсту за санкції за придушення авторитарним правителем олександром лукашенком продемократичного руху країни, після спірних президентських виборів у серпні 2020 року.

Більшість мігрантів були з Близького Сходу, включаючи Ірак та Афганістан.

Латвія заявила, що встановить 37-кілометровий тимчасовий паркан на своєму кордоні з білоруссю. Латвія також розглядає можливість встановлення постійного паркану довжиною близько 130 кілометрів до 2024 року.

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