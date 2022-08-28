лукашенко снова готовит миграционный кризис: Латвия в августе зафиксировала 285 попыток пересечения границы

Детали

Исполнительный директор Государственной пограничной службы Юрий Власовс сказал, что он опасается, что ожидается еще больший приток нелегальных мигрантов.

«В августе на границе начала нарастать напряженность из-за попыток нелегального проникновения в Латвийскую Республику из беларуси. В настоящее время 285 человек пытались незаконно пересечь границу. В среднем это 12-15 человек в день. 2 и 3 августа одновременно было несколько групп по 25 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Латвии», — сказал Власовс.

В начале августа правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайного положения на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов будет продолжаться, в том числе, чтобы отвлечь внимание от войны россии против Украины.

Что предшествовало

Латвия, наряду с Литвой и Польшей, столкнулась со всплеском прибывающих из беларуси мигрантов, при этом европейские официальные лица обвиняли Минск в организации незаконных переходов в месть за санкции за подавление авторитарным правителем александром лукашенко продемократического движения страны, после спорных в августе 2020 года.

Большинство мигрантов были с Ближнего Востока, включая Ирак и Афганистан.

Латвия заявила, что установит 37-километровый временный забор на своей границе с беларусью. Латвия также рассматривает возможность установки постоянного забора протяженностью около 130 километров до 2024 года.