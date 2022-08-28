лукашенко снова готовит миграционный кризис: Латвия в августе зафиксировала 285 попыток пересечения границы

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 166 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 24077 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85082 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120459 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119776 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269932 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133622 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122221 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373290 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83932 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9200 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10411 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 8916 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10166 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 20956 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269932 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294545 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373290 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349154 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395979 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78171 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111951 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131315 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170752 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79968 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

лукашенко снова готовит миграционный кризис: Латвия в августе зафиксировала 285 попыток пересечения границы

Киев • УНН

 • 180363 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Ситуация на латвийско-белорусской границе вновь обострилась и по состоянию на август количество нелегальных мигрантов достигло уровня марта этого года, сообщает Латвийское радио, передает УНН.

лукашенко снова готовит миграционный кризис: Латвия в августе зафиксировала 285 попыток пересечения границы

Детали

Исполнительный директор Государственной пограничной службы Юрий Власовс сказал, что он опасается, что ожидается еще больший приток нелегальных мигрантов.

«В августе на границе начала нарастать напряженность из-за попыток нелегального проникновения в Латвийскую Республику из беларуси. В настоящее время 285 человек пытались незаконно пересечь границу. В среднем это 12-15 человек в день. 2 и 3 августа одновременно было несколько групп по 25 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Латвии», — сказал Власовс.

В начале августа правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайного положения на границе, предполагая, что гибридное давление с помощью мигрантов будет продолжаться, в том числе, чтобы отвлечь внимание от войны россии против Украины.

Что предшествовало

Латвия, наряду с Литвой и Польшей, столкнулась со всплеском прибывающих из беларуси мигрантов, при этом европейские официальные лица обвиняли Минск в организации незаконных переходов в месть за санкции за подавление авторитарным правителем александром лукашенко продемократического движения страны, после спорных в августе 2020 года.

Большинство мигрантов были с Ближнего Востока, включая Ирак и Афганистан.

Латвия заявила, что установит 37-километровый временный забор на своей границе с беларусью. Латвия также рассматривает возможность установки постоянного забора протяженностью около 130 километров до 2024 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26