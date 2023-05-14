лукашенко приїздив до президентської клініки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Білоруський правитель олександр лукашенко приїздив до президентської клініки. Про це повідомляє Telegram-канал "МотолькоПомоги", пише УНН.
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Зазначається, що в суботу, приблизно о 19:00, лукашенко приїхав до "Республіканського клінічного медичного центру", який знаходиться на березі водосховища дрозди.
Також повідомляється, що під час його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики.
Після проїзду кортежу лукашенка проїзди знову були відкриті.
За даними джерела, кортеж білоруського правителя виїхав із лікарні за дві години, десь о 21:00.
Нагадаємо
білоруські журналісти звернули увагу, що олександр лукашенко виявився єдиним із запрошених на парад перемоги до москви глав держав, хто не пішов з російським диктатором володимиром путіним покладати квіти до могили Невідомого солдата.
ЗМІ припускають, що у нього проблеми зі здоров'ям.