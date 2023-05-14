лукашенко приезжал в президентскую клинику - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко приезжал в президентскую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал "МотолькоПомоги", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, примерно в 19:00, лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр", который находится на берегу водохранилища дрозды.
Также сообщается, что во время его приезда подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог стояли силовики.
После проезда кортежа лукашенко проезды снова были открыты.
По данным источника, кортеж белорусского правителя выехал из больницы через два часа, где-то в 21:00.
Напомним
белорусские журналисты обратили внимание, что александр лукашенко оказался единственным из приглашенных на парад победы в москву глав государств, кто не пошел с российским диктатором владимиром путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата.
СМИ предполагают, что у него проблемы со здоровьем.