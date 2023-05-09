лукашенко пропустив сніданок у москві і незабаром після параду повернувся до білорусі: ЗМІ припускають, що у нього проблеми зі здоров'ям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. білоруські журналісти звернули увагу, що олександр лукашенко виявився єдиним із запрошених на парад перемоги до москви глав держав, хто не пішов з російським диктатором володимиром путіним покладати квіти до могили Невідомого солдата. За даними видання «Дзеркало», лукашенка туди відвезли на електромобілі служби безпеки, передає УНН.
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«Наша Нiва» зазначає, що під час параду на руці у лукашенка було видно пов'язку. Українські телеграм-канали припустили, що це могла бути пов'язка від катетера.
Крім того, лукашенко не з'явився на неформальному сніданку лідерів країн, які відвідали Москву. Відсутність лукашенка на заході ні росія, ні білорусь офіційно не коментували.
Білоруський політолог дмитро болкунець написав, що "лукашенко за станом здоров'я не зміг бути присутнім на трапезі і залишив Москву". За даними політолога, в аеропорт лукашенко супроводжувала машина швидкої допомоги.
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Нагадаємо
Парад до 9 травня в москві тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М".
Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві.