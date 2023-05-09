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лукашенко пропустил завтрак в москве и вскоре после парада вернулся в беларусь: СМИ предполагают, что у него проблемы со здоровьем

лукашенко пропустил завтрак в москве и вскоре после парада вернулся в беларусь: СМИ предполагают, что у него проблемы со здоровьем

Киев • УНН

 • 2054018 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. белорусские журналисты обратили внимание, что александр лукашенко оказался единственным из приглашенных на парад победы в москву глав государств, кто не пошел с российским диктатором владимиром путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным издания «Зеркало», лукашенко туда отвезли на электромобиле службы безопасности, передает УНН.

Детали

«Наша Ніва» отмечает, что во время парада на руке у лукашенко была видна повязка. Украинские телеграм-каналы предположили, что это могла быть повязка от катетера.

Кроме того, лукашенко не появился на неформальном завтраке лидеров стран, посетивших Москву. Отсутствие лукашенко на мероприятии ни россия, ни беларусь официально не комментировали.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец написал, что "лукашенко по состоянию здоровья не смог присутствовать на трапезе и покинул Москву". По данным политолога, в аэропорт лукашенко сопровождала машина скорой помощи.

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Напомним

Парад к 9 мая в москве длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы "Ярс", С-400 и "Искандер-М".

Речь российского диктатора Владимира Путина - "гротескное извращение" и "искажение истории", оценили в Sky News со ссылкой на анализ редактора по международным делам Доминика Вагорна его заявления на параде к 9 мая в Москве.

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