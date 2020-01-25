Лукашенко привітав Зеленського з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента України з днем народження. Про це передає УНН із посиланням на сайт президента Білорусі.
“Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Володимира Зеленського з днем народження”, — йдеться у повідомленні.
Так, Лукашенко побажав Зеленському міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і добра.
“Упевнений, що взаємодія на вищому рівні дасть змогу поглибити дружні зв’язки між білорусами і українцями, а Ваше віддане служіння на користь Батьківщини і надалі сприятиме процвітанню України”, — йдеться у привітанні.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Президент України Володимир Зеленський святкує свій день народження.