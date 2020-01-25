Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины с днем рождения. Об этом передает УНН с ссылкой на сайт президента Беларуси.
“Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения”, — говорится в сообщении.
Так, Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.
“Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родине и в дальнейшем будет способствовать процветанию Украины”, — говорится в поздравлении.
Напомним, сегодня, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский празднует свой день рождения.