лукашенко поїде в росію 24 грудня: деталі чергової зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко поїде до росії завтра, 24 грудня. Його візит відбудеться після прийому російського диктатора володимира путіна у мінську цього тижня, пише УНН з посиланням на пропагандистське ЗМІ "Белта".
Деталі
Зазначається, що лукашенко на запрошення президента рф відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна у підмосковному Зоряному містечку. Наразі там проходять відбір кандидати на політ у космос від білорусі, пише видання.
Крім цього, диктатор ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Йтиметься й про подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері.
Цитата
"олександр лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у санкт-петербурзі. Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
19 грудня російський диктатор володимир путін і самопроголошений правитель білорусі олександр лукашенко провели зустріч у мінську.
Аналітики ISW у звіті висловили припущення, що путіну знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.