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лукашенко поїде в росію 24 грудня: деталі чергової зустрічі

лукашенко поїде в росію 24 грудня: деталі чергової зустрічі

Київ • УНН

 • 410350 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко поїде до росії завтра, 24 грудня. Його візит відбудеться після прийому російського диктатора володимира путіна у мінську цього тижня, пише УНН з посиланням на пропагандистське ЗМІ "Белта".

Деталі

Зазначається, що лукашенко на запрошення президента рф відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна у підмосковному Зоряному містечку. Наразі там проходять відбір кандидати на політ у космос від білорусі, пише видання.

Крім цього, диктатор ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Йтиметься й про подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері.

Цитата

"олександр лукашенко також візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у санкт-петербурзі. Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

19 грудня російський диктатор володимир путін і самопроголошений правитель білорусі олександр лукашенко провели зустріч у мінську.

Аналітики ISW у звіті висловили припущення, що путіну знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною.

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