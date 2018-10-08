Лукашенко пообіцяв роздати зброю у кожну сім'ю у Білорусі в разі війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв роздати зброю у кожну сім'ю і кожному дорослому білорусу у разі, якщо країна вступить у війну. Таку заяву він зробив під час відвідування військового полігону у Брестській області на заході країни наприкінці минулого тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Свобода.
"Автомати, пістолети, кулемети та набої до них - не дай Бог війна, ми роздамо у кожну сім'ю. І ми будемо захищати свою територію всіма. Ну, дітей давайте виведемо. Люди похилого віку і навіть жінки, і так далі: 7 мільйонів людей - 7 мільйонів отримає зброю, щоб вони могли захищатися", - заявив Лукашенко в ефірі білоруського телеканалу.
З його слів, усі дорослі громадяни країни повинні вміти користуватися зброєю.
Раніше в українській розвідці не виключили, що Білорусь може стати плацдармом для вторгнення Росії.