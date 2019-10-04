Лукашенко оцінив можливість проведення Олімпіади Україною та Білоруссю
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україні та Білорусі під силу провести Олімпійські ігри. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на Другому форумі регіонів в Житомирі, передає кореспондент УНН.
"Не менше, ніж культура наші народи приваблювала любов до спорту. Не так давно Мінськ приймав другі європейські гри", - сказав Лукашенко.
Він подякував українським атлетам за ефективну участь в цих масштабних спортивних святах.
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"Думаю, наші держави разом повинні поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію Президента України, який пропонує нам разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри на дві країни і не провести? Це нам під силу, для двох країн - під силу", - додав він.
Нагадаємо, Білорусь готова до переговорів про збільшення поставок нафтопродуктів Україні.