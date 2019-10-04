Беларусь заключила ряд контрактов на поставки электроэнергии в Украину

“Серьезные предпосылки для выгодного сотрудничества создаёт открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину, а с запуском белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен украинский опыт работы атомной энергетики”, — сказал Лукашенко.

По его словам, большие перспективы открываются и в машиностроении.

Напомним, Беларусь готова к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов Украине.