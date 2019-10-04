Білорусь уклала низку контрактів на поставки електроенергії в Україну
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Білорусь уже уклала низку комерційних контрактів на постачання електроенергії в Україну. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на Другому форумі регіонів в Житомирі, передає кореспондент УНН.
"Серйозні передумови для вигідного співробітництва створює відкриття українського ринку електроенергії. Ми вже уклали низку комерційних контрактів на її постачання в Україну, а із запуском білоруської АЕС у 2020 році нам буде дуже цікавий український досвід роботи атомної енергетики", - сказав Лукашенко.
За його словами, великі перспективи відкриваються і в машинобудуванні.
Нагадаємо, Білорусь готова до переговорів про збільшення поставок нафтопродуктів Україні.