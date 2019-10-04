Беларусь готова к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов Украине
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 октября. УНН. Белорусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на 2-м форуме регионов в Житомире, передаёт корреспондент УНН.
"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что во время переговоров обсуждал с Президентом Владимиром Зеленским и альтернативные пути поставки углеводородного сырья.
Напомним, Группа Нафтогаз впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.