Білорусь готова до переговорів про збільшення поставок нафтопродуктів Україні
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для українських підприємств. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на 2-му форумі регіонів в Житомирі, передає кореспондент УНН.
"Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств", - сказав Лукашенко.
Він заявив, що під час переговорів обговорював з Президентом Володимиром Зеленським і альтернативні шляхи постачання вуглеводневої сировини.
Нагадаємо, Група Нафтогаз вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку.